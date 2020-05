Trage wegennetwerk in Koningshooikt wordt weer wat groter: stadsbestuur gaat Bosmolenpad herwaarderen Kristof De Cnodder

28 mei 2020

10u20 0 Lier De gemeenteraad van Lier heeft unaniem beslist om het Bosmolenpad in deelgemeente Koningshooikt officieel te herwaarderen. Concreet zal de stad er op toezien dat het zandweggetje niet langer wordt afgesloten en dat er een naambordje wordt geplaatst. Die ingrepen komen er op vraag van de lokale werkgroep Trage Wegen.

Het Bosmolenpad is een weggetje dat de straat Donderheide verbindt met een ander zandpaadje, met name het Nestje Van den Bulckpad. De naam Bosmolenpad verwijst naar een windmolen die gedurende driehonderd jaar in de omgeving stond, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd afgebroken. Het pad zelf is opgenomen in de Atlas der Buurtwegen en heeft op basis daarvan een openbaar karakter.

Afgesloten en overwoekerd

Aangelanden besloten op een gegeven moment echter om het Bosmolenpad af te sluiten. Een deel van het pad werd ook overwoekerd met planten. Op die manier konden fietsers en wandelaars niet langer passeren. Daarom vroeg Trage Wegen Koningshooikt de stad een tijdje geleden om het Vlaamse gemeentewegendecreet van september 2019 toe te passen en op te treden. Het stadsbestuur ging nu in op dat verzoek.

“We zullen nu de nodige stappen zetten om het pad weer vrij te maken”, belooft schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA). “Ondertussen is er in de loop der jaren al een aardig netwerk aan trage wandelwegen ontstaan in Koningshooikt. De plaatselijke werkgroep Trage Wegen is erg actief. Onder impuls van de vzw werden enkele ‘vergeten’ wegeltjes herontdekt. Ondertussen wordt er trouwens ook in deelgemeente Lier een gedetailleerde inventaris opgemaakt.”