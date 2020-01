Toneelkring Schoolbond stelt première weekje uit Kristof De Cnodder

27 januari 2020

Toneelkring Schoolbond uit Lier laat weten dat de première van de nieuwste productie Who's afraid of Virgina Woolf een week moet worden uitgesteld. Het uitstel is het gevolg van een late en onvoorziene wissel in de cast.

Jan Hendrickx junior neemt de plaats van Luc Verreet in. Om de stand-in wat extra tijd te geven om zich in zijn rol in te werken, vervallen de geplande opvoeringen van 31 januari en 1 februari. De première is nu op 7 februari voorzien. Op 21 februari komt er een bijkomende voorstelling.

Wie al een kaartje had gekocht voor één van de twee afgelaste toneelavonden wordt ook nog persoonlijk verwittigd. Betrokkenen krijgen ofwel een ticket voor een andere avond, ofwel krijgen ze hun geld terug. Meer info via www.schoolbond.be