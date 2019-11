Toneelkring Schoolbond haalt klassieker ‘En waar de ster bleef stille staan’ van onder het stof Voorzitter volgt vader op als hoofdrolspeler Kristof De Cnodder

18 november 2019

12u00 0

Na een onderbreking van dertien jaar haalt toneelkring Schoolbond uit Lier de kerstklassieker ‘En waar de ster bleef stille staan’ van onder het stof. Opmerkelijk: Schoolbonds voorzitter Jan Hendrickx Junior volgt zijn vader op als één van de hoofdrolspelers. Vrijdag gaat de voorstelling in première.

In 1972 voerde Schoolbond Lier voor het eerst het toneelstuk ‘En waar de ster bleef stille staan’ (van auteurs Felix Timmermans en Eduard Veterman) op. In de decennia die volgden werd het stuk regelmatig hernomen. Alles bij mekaar bracht de Schoolbond deze klassieker al 150 à 200 keer. De hoofdrollen werden oorspronkelijk vertolkt door Jan Hendrickx Senior (Schrobberbeek), Herman Alaers (Pitjevogel) en Pieter Baeten (Suskewiet). Laatstgenoemde is inmiddels overleden, terwijl de twee anderen niet meer op de planken staan.

“Deze mannen waren monumenten van de Schoolbond”, vertelt Jan Hendrickx Junior. “Vandaar dat we ons lang niet durfden wagen aan een opvoering van ‘De ster’ zonder de originele acteurs. Naar aanleiding van de 125ste verjaardag van de Schoolbond besloten toch de sprong te wagen.”

Dimitri De Raedt speelt Pitjevogel, Bob Eggers Suskewiet en Jan Hendrickx Junior Schrobberbeek. Hendrickx treedt dus in de voetsporen van zijn vader. “Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest voor een rol”, geeft de Schoolbond voorzitter toe. “Iedereen voelt trouwens een grote druk, want onze voorgangers legden de lat hoog. We hebben de voorbije weken keihard gerepeteerd om er iets goeds van te maken.”

“Regisseur Herman Boets - die ancien Jan Verbist opvolgt - heeft niet willen raken aan de sfeer, maar legde vanzelfsprekend wel een paar eigen accenten”, geeft Jan Hendrickx Junior nog mee. “Zo worden de muzikale intermezzo’s nu live gebracht.”

De Schoolbond speelt ‘En waar de ster bleef stille staan’ op 22, 23, 29 en 30 november en op 6, 7, 10, 13, 14, 20 en 21 december (telkens om 20 uur in het Schoolbondtheater in de Predikherenlaan). Op 8 december is er ook een namiddagvoorstelling (om 15 uur). Er zijn nog enkele tickets verkrijgbaar via www.schoolbond.be