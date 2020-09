Tom Van Imschoot (Lierse) na hoopgevende start op bezoek bij ex-club Lommel: “Te vroeg voor eerste tussenbalans” Kristof De Cnodder

10 september 2020

10u15 5 Lier Lierse Kempenzonen probeert vrijdag op Lommel een vervolg te breien aan zijn veelbelovende competitiestart. Trainer Tom Van Imschoot is vanzelfsprekend blij met de behaalde vier op zes, maar blijft tegelijk bloednuchter. “Pas na vijf speeldagen zal ik een eerste tussenbalansje opmaken”, aldus de nieuwe T1 van Lierse.

Lierse kreeg pas op het einde van de voorbereiding te horen dat het mocht stijgen naar 1B. Weinig mensen die hadden verwacht dat de Pallieters na Westerlo en RWDM vier punten zouden tellen. “Tegen titelkandidaat Westerlo waren we volgens velen al op voorhand verloren. Het gelijkspel dat we in het Kuipje behaalden, voelde dan ook aan als een overwinning”, blikt Tom Van Imschoot terug. “Tegen RWDM kwamen daar nog eens drie punten bij. Die pakken ze ons alvast niet meer af. Tegelijk vind ik het zelf nog iets te vroeg om al van een geslaagde start te spreken. Daarvoor moet je toch eerst vijf speeldagen ver zijn.”

Hoopgevend voor Lierse is dat er in het aanvallende compartiment wat meer schwung lijkt te zitten dan tijdens het voorbije (matige) seizoen in Eerste Amateur. Jongens als spelmaker Jo Gilis en diepe spits Sava Petrov toonden tegen RWDM hun meerwaarde. In principe probeert Lierse het te doen met Belgische spelers, maar voor Serviër Petrov (die wordt gehuurd van Westerlo) maakte men een uitzondering.

(On)bekend terrein

“Voor Petrov heb ik intern een beetje moeten pushen, maar al snel was iedereen overtuigd”, gaat Tom Van Imschoot verder. “Sava brengt vooraan power en snelheid. Hij weegt op een verdediging. Zo iemand hadden we nodig en dan moet je ook eens over de grenzen durven kijken. Ik sta trouwens achter de Belgische filosofie van de club, maar het is niet dat die in het gedrang komt als er zeventien Belgen op het wedstrijdblad staan in plaats van achttien.”

Tegen zijn ex-club Lommel hoopt Van Imschoot straks de bevestiging te zien van de eerste twee speeldagen. “Lommel is voor mij bekend terrein en tegelijk ook weer niet”, merkt de 39-jarige Limburger op. “Sinds de overname door Manchester City is het een heel andere club geworden. Tegenwoordig hebben ze een ploeg die constant hoog druk wil zetten. Ik ben benieuwd hoe wij daar mee om zullen gaan. Hoe dan ook zullen wij elke week volle overgave moeten tonen. Het motto van Club Brugge – No Sweat, No Glory – moet ook dat van Lierse worden.”