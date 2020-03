Tom Marien brengt prentenboek Geef Wacht! uit: “Spannend kinderverhaal met diepere boodschap” Kristof De Cnodder

13 maart 2020

13u17 4 Lier Lierenaar Tom Marien (40) bracht zopas het prentenboek Geef Wacht! uit. Het boek – met illustraties van de Turnhoutse Yule Hermans – gaat over een wachter die mensen aan de grens van zijn land moet tegenhouden, maar zelf benieuwd wordt naar wat er aan de overkant ligt.

Tom Marien geeft in het dagelijkse leven les in de Sint-Ursula Klim Op basisschool. In zijn vrije tijd schrijft hij (kinder)boeken. Zo had de Lierse auteur al twee leesboeken en één prentenboek op zijn actief. Geef Wacht! is nu zijn tweede prentenboek.

“Het verhaal draait om de Wachter, die van zijn koning de opdracht heeft gekregen om aan de grens iedereen tegen te houden die van de overkant komt”, verklapt Tom Marien. “Na verloop van tijd wordt de Wachter nieuwsgierig en verlaat hij zijn post, om op ontdekking te gaan aan de andere kant van de grens. Zo gaat een hele nieuwe wereld voor hem open.”

“Enerzijds is het een spannend boek voor kinderen vanaf acht jaar en anderzijds zit er dus ook een diepere boodschap in”, gaat Tom Marien verder. “Het thema pikte ik op bij mij op school, waar ik sinds twee jaar les geef aan zogenaamde OKAN-leerlingen. Dat zijn kinderen die nieuw zijn in ons land en vaak met hun familie zijn gevlucht uit landen als Syrië en Irak.”

Geef Wacht! telt 32 bladzijden en is verkrijgbaar bij de Standaard Boekhandel. Online bestellen kan ook via Standaard, Bol.com of uitgeverij Van Halewyck. Het boek kost 17,5 euro. Tot slot laat Tom Marien nog weten dat zijn tekst voor een volgend prentenboek al quasi klaar is en dat hij intussen ook bezig is met een project voor volwassenen.