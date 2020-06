Toeristisch seizoen officieel op gang getrokken: geen grote nieuwigheden in coronatijd Kristof De Cnodder

25 juni 2020

16u06 1 Lier Met enige vertraging door de coronacrisis is het toeristisch seizoen in Lier dan toch officieel op gang getrokken. Enkele reeds succesvolle formats zullen in de komende maanden worden verder gezet, mits hier en daar een kleine aanpassing.

Net als op heel wat andere plaatsen hoopt men ook in Lier op een mooie zomer om het slechte toeristische voorjaar enigszins goed te maken. En omdat het in deze onzekere coronatijd niet het moment is om grote veranderingen door te voeren, probeert Visit Lier in eerste instantie de bestaande succesformules verder door te trekken. “We hadden enkele nieuwigheden in de pijplijn zitten, maar die staan voorlopig ‘on hold’. We weten immers niet hoe de toestand in de komende weken zal evolueren. Liever zetten we nu extra in op onze klassiekers”, vertelt bevoegd schepen Rik Verwaest (N-VA).

De zogenaamde Proeftoer zal nu bijvoorbeeld voor het derde jaar worden georganiseerd. Voortaan zal je ook in restaurant Rosario (in de Eikelstraat) en bakkerij Hendrickx (in de Antwerpsestraat) halt kunnen houden om een lekkernij te proeven.

Cycling Dinner is ondertussen al aan zijn elfde editie toe. Deze keer leidt deze culinaire fietstocht (over 48 kilometer) tot in Halle-Zoersel. Overigens wordt ook de Cycling Dinner route van vorig jaar (richting Heist-op-den-Berg) hernomen.

Helemaal nieuw zijn de begeleide stadswandelingen die gidsenvereniging Argus tussen 30 juni en 30 augustus drie keer per week zullen organiseren. Dit onder de noemer ‘En het zal zomeren in Lier’. Het gaat om wandelingen van ongeveer een uur doorheen de historische binnenstad die zowel voor toeristen als inwoners van Lier interessant kunnen zijn. “Heel laagdrempelig", aldus schepen Verwaest.

Bovenstaande zaken zijn natuurlijk maar een deeltje van het toeristische aanbod in Lier. Wie meer (praktische) info en een volledig overzicht wil, kan terecht op www.visitlier.be.