Toeristisch infokantoor krijgt A-label voor toegankelijkheid Kristof De Cnodder

31 oktober 2019

Het toeristisch informatiekantoor in het historische stadhuis van Lier kreeg van Toerisme Vlaanderen een zogenaamd A label qua toegankelijkheid. Het labelschild mocht vandaag officieel aan het gebouw van Visit Lier worden bevestigd.

Afgelopen zomer onderzocht een extern auditbureau in opdracht van Toerisme Vlaanderen de toegankelijkheid van het Lierse infokantoor voor toeristen. Recent werd het rapport afgewerkt en Visit Lier kwam daar goed uit.

Onder andere het feit dat achteraan het stadhuis een lift is die minder mobiele personen tot boven kan brengen werd positief onthaald. Binnenin zijn er ook aangepaste infostanden en een aangepast toilet voor rolstoelgebruikers. Verder stelde het onderzoeksbureau vast dat er voldoende parkeergelegenheid is in de onmiddellijke omgeving van Visit Lier.