Toeristisch infobord zet rijke geschiedenis site Bloemmolens in de kijker Els Dalemans

09 oktober 2020

17u45 2 Lier Met een toeristisch infobord op de site Bloemmolens zet stad Lier voortaan de rijke geschiedenis van het terrein in de kijker. “Zelfs Felix Timmermans vertelt over deze plek in zijn roman ‘Pallieter’, wij willen het verhaal nu met nog meer mensen delen.”

“Op de plaats waar zich nu de lofts van de Bloemmolens bevinden, stonden vroeger de Gasthuismolen en de gebouwen van Bloemmolens Hellemans. De houten korenwindmolen werd in 1385 gebouwd op de plaats waar nu de ondergrondse containers zitten, als eigendom van de Godshuizen. Die molen werd in de loop der tijden hersteld en vernieuwd, en in de volksmond de ‘Gasthuismolen’ of de ‘molen van Wegge en Nees’ genoemd”, zegt bevoegd schepen Rik Verwaest (N-VA).

Volledig hersteld

“Vlakbij die oude windmolen werden in 1910 de eerste gebouwen van de bloemmolens Hellemans. Maar al tijdens WOI in 1914 kregen de gebouwen het zwaar te verduren. In 1921 werden de bloemmolens terug opgebouwd en werd ook de Gasthuismolen volledig terug hersteld. Door de opkomst van de industrialisering verloor de molen haar nut, daarom werd deze verkocht en heropgebouwd in Beerzel. In 1940, tijdens WO II, sloeg het noodlot daar opnieuw toe.”

Silo’s

“Bloemmolens Hellemans groeide ondertussen verder op de site, vernieuwde in 1937 zijn technische uitrusting en breidde uit naast de bestaande gebouwen. De grote silo’s met ‘Hellemans’ duidelijk zichtbaar bovenaan werden geplaatst in 1958. In 1970 werden de activiteiten van de bloemmolens uiteindelijk ook stilgelegd.”

Glijbaan

“Na de sluiting van de fabriek kwam menig Lierenaar zich op deze plek uitleven, de houten zakkenschuif diende immers perfect als glijbaan. Op deze spiraalvormige zakkenschuiven werden vroeger zakken gevuld met bloem naar beneden geschoven. Een deel van de schuif werd van de afbraak gered tijdens de bouwwerken van de huidige residentie.”