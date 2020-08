Tijdelijke terrassenzone Stadshaven gaat laatste weekend in: “Ondanks wisselvallige weer werd het toch een succes” Kristof De Cnodder

27 augustus 2020

De tijdelijke terrassenzone Stadshaven, nabij het Lierse Stadspark, gaat haar laatste weekend in. Alle betrokkenen blikken terug op een geslaagde zomer. "Hoewel het weer niet altijd in onze kaart speelde, was dit toch een rendabel initiatief", klinkt het.

In een poging om de economische gevolgen van de coronacrisis voor de horeca te counteren, werd half juni het concept Stadshaven gelanceerd op de Lierse evenementenweide. Vijf lokale horecazaken die vlak bij hun deur geen plaats hadden om hun terras uit te breiden, kregen van de stad de kans om een tijdelijke terrassenzone op te bouwen nabij het stadspark. “Dit kan een succes worden”, dachten de betrokkenen op voorhand en dat werd het ook.

Veilige haven

“We zijn tevreden over de zomer”, zegt Sander De Swert van ’t Kafaat, één van de deelnemende horecazaken. “Het weer was nogal wisselvallig – soms te warm, soms te nat – maar toch konden we hier een goede omzet draaien. Ik denk dat alles ook feilloos verlopen is. We hebben er op toegezien dat alles steeds coronaproof bleef en dat apprecieerden de klanten. De mensen voelden dat Stadshaven ook een veilige haven was. Verder werd er uitstekend samengewerkt tussen de vijf zaken die op de evenementenweide stonden. Ook de samenwerking met het stadsbestuur liep gesmeerd.”

Een zelfde geluid valt te horen bij Liers schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA). “De vijf horecazaken hebben zich héél goed aan de opgelegde coronaregels gehouden”, stelt Verwaest. “En ook de overlast voor de buurt is beperkt gebleven. We hebben toch geen klachten weten binnen komen. Van de bezoekers kregen we dan weer positieve feedback. Een definitieve evaluatie moet nog worden gemaakt, maar op het eerste gezicht mogen we spreken van een succes.”

Lange en zware zomer

Iedereen tevreden dus. Was het dan nooit een optie om Stadshaven na de zomervakantie nog wat langer open te houden? “Dat idee is geopperd, maar de horecamensen waren niet meteen vragende partij”, beweert schepen Verwaest. “Het is voor ons een lange en zware zomer geweest”, legt cafébaas Sander De Swert uit. “De uitbaters van Stadshaven hadden niet alleen een kraam te runnen op de evenementenweide, maar ook nog hun eigenlijke zaak. Nu is het tijd om de batterijen weer op te laden.”

Het laatste woord is voor schepen Verwaest. Die laat nog weten dat horecamensen die wél in de mogelijkheid waren om hun terras voor hun deur uit te breiden dit ruime terras tot minstens eind oktober mogen laten staan. “In de gegeven omstandigheden moeten we als stad extra flexibiliteit tonen. Tegen begin november moeten de grotere terrassen mogelijk wel plaats maken voor de novemberfoor, als die coronaproof kan plaatsvinden ten minste. Omtrent de organisatie van de foor wordt momenteel druk vergaderd.”