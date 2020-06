Tijdelijke terrassenzone aan Stadspark gaat Stadshaven heten (en opent twee dagen later dan voorzien) Kristof De Cnodder

15 juni 2020

20u10 0 Lier Stadshaven: zo gaat de tijdelijke terrassenzone aan het Lierse stadspark heten. De opening van deze pop-up wordt wel uitgesteld van woensdag 17 naar vrijdag 19 juni. Dit omdat er voor woensdag en donderdag slecht weer wordt voorspeld.

In het kader van de social distancing biedt de stad Lier de lokale horecazaken de kans om met hun terrassen een groter stuk van het openbaar domein in te nemen. Wie vlak bij de deur geen plaats heeft voor zo’n uitbreiding kan op de evenementenweide naast het Stadspark terecht. ’t Kafaat, Petit Cuistot, De Comeet, Bar Estivo en Tørst zullen tot het einde van de zomer op de locatie in kwestie een kraam gaan uitbaten. Inmiddels bedachten de betrokken horecazaken ook een naam voor de terrassenzone.

Regen

“Door het kind een naam te geven, wordt het meteen meer herkenbaar”, vertelt Sander De Swert van ’t Kafaat. “We kozen voor Stadshaven, een verwijzing naar de ligging naast het water. Inmiddels zijn we volop bezig met de opbouw en het aankleden van de site. We huurden allemaal bij de zelfde firma een container. In die containers gaan we onze kramen onderbrengen. De stad zorgt ook voor logistieke ondersteuning.”

Tot slot nog dit: de opening van Stadshaven zal niet op woensdag 17 juni doorgaan, zoals oorspronkelijk was gepland. “De reden is simpel”, aldus Sander De Swert. “Voor woensdag en donderdag wordt er veel regen voorspeld. Daarom leek het ons beter om pas op vrijdag van start te gaan.” Stadshaven heeft de toelating om tot en met 31 augustus op de evenementenweide te blijven staan.