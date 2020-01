Tijdelijk eenrichtingsverkeer in deel Opsomerlaan Kristof De Cnodder

12 januari 2020

19u24 0 Lier Wie tussen 13 en 17 januari in de Baron Opsomerlaan in Lier moet zijn, dient rekening te houden met een tijdelijke wijziging van de verkeerssituatie. Werkzaamheden in opdracht van telecomoperator Proximus kunnen voor enige hinder zorgen.

Proximus laat werken uitvoeren tussen het kruispunt met de Mechelsesteenweg en dat met de Ogezlaan. Gemotoriseerd verkeer zal gedurende de werkzaamheden enkel kunnen passeren vanuit de Mechelsesteenweg. In de andere richting is er een omleiding voorzien via de Antwerpsestraat en de Kolveniersvest. Fietsers en voetgangers kunnen wel steeds in twee richtingen door.