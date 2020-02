Tieners plegen overval op nachtwinkel, uitbater verdedigt zich: “Ik sloeg met fles wijn op hun hoofd” TVDZM

17 februari 2020

15u45 0 Lier Twee negentienjarigen hebben zich maandag moeten verantwoorden voor de overval op een nachtwinkel in het centrum van Koningshooikt (Lier). Ze riskeren een celstraf van achttien maanden. Het slachtoffer raakte gewond maar kon zich wel verweren.

De jongeren pleegden de overval in mei 2018. Ze drongen toen de nachtwinkel binnen en bedreigden de uitbater met een nepwapen. Het duo deelde ook enkele klappen uit. De uitbater vocht uiteindelijk terug. “Nadat ik had opgemerkt dat het om een vals pistool ging, nam ik een fles wijn en sloeg ermee op het hoofd van een van de overvallers. Daarna zijn ze gevlucht.”

Ernstige feiten

Niet veel later kon de politie vier verdachten identificeren. Het ging naast de twee negentienjarigen ook nog om twee minderjarigen. “Deze feiten zijn bijzonder ernstig en bovendien lijken beiden ook niet het beste pad te bewandelen”, zei het parket maandagvoormiddag. “Dat bewijzen andere veroordelingen op hun strafblad. Die dateren allemaal van na deze feiten." Het parket vorderde tegen beiden een celstraf van achttien maanden.

Excuses

De verdediging betwistte de feiten niet. De advocate van één van de negentienjarigen vroeg maandag om een werkstraf: “Inmiddels beseft hij wat hij heeft gedaan. Hij wil beter doen.” Opdagen voor zijn proces deed de tiener niet, zijn kompaan uit Ronse was er wel. “Ik wil hier graag mijn excuses aanbieden”, zei hij tegen de uitbater van de nachtwinkel. Ook hij vroeg een werkstraf. De uitbater vroeg een schadevergoeding van 1.200 euro provisioneel. De uitbater gaf de rechter nog mee dat er heel wat schade was na de overval. “Zo hadden ze onder meer het glas van de frigo stuk gemaakt”, aldus de uitbater. Rechter Jessica Bourlet nam de zaak in beraad. Op maandag 16 maart velt ze haar vonnis.