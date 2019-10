Tiener staat terecht na bedreiging van begeleider TVDZM

01 oktober 2019

Een negentienjarige jongeman uit Lier stond vandaag voor de rechter in Mechelen. Hij moest zich verantwoorden voor het bedreigen van een begeleider met een mes. Het bezit van het mes werd niet betwist. De bedreiging wel. “Ik stond met het mes in mijn handen en in het deurgat maar ik heb niemand bedreigd”, klonkt het bij de tiener. De feiten vonden vorig jaar plaats in een internaat. Kort voor het incident had er zich thuis een ruzie voorgedaan. Het parket vroeg een probatie-opschorting. De jongeman zelf leek er zich niet tegen te verzetten. Zijn begeleidster vertelde de rechter dat hij intussen wordt begeleid en bijgestaan door een psycholoog.