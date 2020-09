Thomas More hogeschool start met code geel: hybride leslokalen om coronadreiging in te perken Kristof De Cnodder

16 september 2020

18u11 0 Lier De Thomas More Hogeschool – met vestigingen over heel de provincie Antwerpen – zal bij de hervatting van het academiejaar hybride leslokalen in gebruik nemen om de coronadreiging in te perken. “Een deel van de studenten zal ter plekke de cursussen kunnen bijwonen, terwijl alles gelijktijdig wordt gestreamd naar een groep studenten die thuis alles volgt”, legt Veerle Heyvaert van Thomas More uit.

Thomas More hervat volgende week het academiejaar met ‘code geel’. Concreet betekent dit dat een groot deel van de cursussen ‘on campus’ zullen worden gegeven. “In onze verschillende opleidingen zitten nogal wat praktijkgerichte vakken, die je ook best in een praktijklokaal of labo kan volgen”, vertelt woordvoerster Veerle Heyvaert. “In de gegeven epidemische situatie gaan we er van uit dat dit ook moet kunnen, uiteraard mits naleving van de bekende voorzorgsmaatregelen. Zo ligt de nodige nadruk op het gebruik van mondmaskers en ontsmettende handgels en het houden van anderhalve meter afstand.”

Cursussen streamen

Een extra maatregel die Thomas More treft om coronaproof te blijven, is het inrichten van zogenaamde hybride leslokalen. “Omwille van de social distancing kunnen we de capaciteit van onze lokalen niet volledig benutten”, gaat Veerle Heyvaert verder. “Gevolg is dat niet altijd alle studenten tegelijk aanwezig zullen kunnen zijn. Op onze verschillende campussen hebben we nu tachtig lokalen zodanig ingericht dat we cursussen live kunnen streamen via het internet. Een deel van de studenten kan de cursus ter plaatse bijwonen, terwijl een ander deel thuis achter zijn computer alles kan volgen. Die laatste groep kan via een chatsysteem ook vragen stellen of reageren.”

Studentenclubs

Het spreekt voor zich dat men bij Thomas More – waar vorig academiejaar maar liefst 19 000 studenten waren ingeschreven – wekenlang is bezig geweest met de voorbereiding op het nieuwe jaar. “Die hele puzzel leggen was niet minder dan een huzarenstukje”, benadrukt Veerle Heyvaert. “Verder werden er allerhand scenario’s uitgedokterd voor als de situatie zou verslechteren. Als de burgemeester van één van onze vestigingsplaatsen op een dag alles zou verstrengen, kunnen we steeds snel schakelen.”

Tot slot nog dit: ook met de verschillende studentenclubs die actief zijn op en rond Thomas More zat de hogeschooldirectie aan tafel. “Met de studentenverenigingen hebben we een prima verstandhouding. Onderling wordt nu volop besproken welke studentikoze activiteiten wel en niet kunnen in het kader van de coronatoestand. Vermoedelijk zullen we één van de volgende dagen met een protocol naar buiten komen”, besluit Veerle Heyvaert.