Theater Schoolbond staat voor nieuwe première: Who’s afraid of Virginia Woolf Kristof De Cnodder

23 januari 2020

13u47 0 Lier Theatergezelschap Schoolbond uit Lier is bijna klaar om een nieuwe productie op het publiek los te laten. Op 31 januari gaat immers het bekende stuk Who’s afraid of Virginia Woolf in première.

Who’s afraid of Virginia Woolf draait om een kinderloos echtpaar van middelbare leeftijd dat wat zit vastgeroest in de sleur. Als ze op een avond een jonger koppel op bezoek krijgen, ontstaat er een giftige ruzie. Denise Verwerft, Luc Verreet, Shari Daneels en Sam Gysels vertolken de vier personages in het stuk. Yoeri Lewijze is de regisseur van dienst.

Er zijn voorstellingen in de zaal van de Schoolbond (Predikherenlaan 53) op 31/1, 1/2, 7/2, 8/2, 11/2, 14/2 en 15/2 (telkens om 20 uur). Op 16/2 is er een matinee (om 15 uur). Tickets kosten elf euro en kunnen worden besteld via www.schoolbond.be