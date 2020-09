Theater Schoolbond staat voor eerste opvoering sinds corona-uitbraak: “Kusscènes geschrapt om alles veilig te houden” Kristof De Cnodder

15 september 2020

20u36 0 Lier Voor het eerst sinds de corona-uitbraak in maart pakt de Lierse toneelkring Schoolbond uit met een nieuwe voorstelling, de komedie Venetië in de sneeuw. En vanzelfsprekend doen de mensen van de Schoolbond er alles aan om het toneelstuk coronaproof te laten verlopen, zowel in de zaal als op het podium. “De kusscènes hebben we speciaal geschrapt.”

De vorige keer dat de Schoolbond nog eens met een productie op de planken stond, was in januari. Normaal was er in maart een nieuwe opvoering gepland, maar toen deed corona zijn intrede in ons land en lag de werking maandenlang stil.

“Intussen zijn we zo ver dat we opnieuw aan spelen kunnen beginnen denken”, vertelt woordvoerster Rita Lodewyckx. “Onze acteurs en actrices zijn bijzonder gretig om er weer in te spelen. Zij zijn al langer vragende partij voor een heropstart, maar dat kon natuurlijk niet zomaar. Inmiddels hebben we in samenspraak met het stadsbestuur een protocol uitgedokterd om alles op een veilige manier te laten verlopen.”

Lege stoelen

Volgens Rita Lodewyckx werden er voor het publiek twee plannen van aanpak opgesteld, eentje voor de zaal en eentje voor het horecagedeelte. “In de zaal kunnen de mensen plaats nemen in bubbels van maximum vijf personen”, legt Rita Lodewyckx uit. “Tussen die bubbels worden steeds twee stoelen of een rij leeg gelaten. Op die manier kunnen we maximaal zestig toeschouwers toelaten, daar waar we normaal een capaciteit van honderd personen hebben. In onze verbruikszaal moet ook iedereen per bubbel aan een toegewezen tafel blijven zitten. Aan tafel mogen de mensen hun mondmasker af zetten. Verder zijn er her en der ontsmettende handgels voorzien.”

Ook op het podium dient er vanzelfsprekend rekening worden gehouden met de factor corona. “Het is een gelukkig toeval dat er bij dit stuk slechts vier acteurs meedoen”, zegt regisseur Ben Rottiers. “Dat maakt het al wat makkelijker om tijdens het repeteren en spelen afstand te houden. Het is wel zo dat we het scenario een beetje hebben moeten aanpassen. Venetië in de sneeuw is grotendeels opgebouwd rond een verliefd koppeltje en normaal worden er links en rechts wat kusjes uitgedeeld. Die scènes hebben we nu noodgedwongen aangepast. Maar gelukkig blijft het verhaal ook zonder dat kuswerk overeind.”

Extra stress

Intussen duimt men bij de Schoolbond dat de coronacijfers niet in die mate verder stijgen dat het alsnog zou kunnen leiden tot een afgelasting. “Die dreiging bezorgt toch wat extra stress”, geeft regisseur Rottiers aan. “Het zou zonde zijn dat het wekenlange repeteren tot niets zou dienen.” “Ook voor de kas van onze vereniging zou een afgelasting een slechte zaak zijn”, vult Rita Lodewyckx aan. “We krijgen al maanden niets binnen en onze vaste kosten lopen natuurlijk door. Duimen dus dat alles kan doorgaan zoals gepland.”

Venetië in de sneeuw gaat op vrijdag 9 oktober in première. Tickets kosten 12,5 euro. Meer info via www.schoolbond.be