Tests wijzen uit: momenteel slechts zes coronabesmettingen in de drie Lierse woonzorgcentra Kristof De Cnodder

07 mei 2020

15u19 3 Lier Alle bewoners en medewerkers van de drie Lierse woonzorgcentra werden de voorbije dagen gecontroleerd op covid-19. De testresultaten waren best bemoedigend, want slechts drie bewoners op 449 en drie medewerkers op 419 (niet enkel zorgkundigen) bleken op dit moment besmet te zijn met het coronavirus.

De Lierse rusthuizen bleven vooralsnog behoorlijk gespaard van corona-ellende. Dat bleek ook uit tests die recent werden uitgevoerd in opdracht van het Vlaamse agentschap Zorg en Gezondheid.

In WZC Paradijs testte één medewerker op 205 positief op corona. Bij de 177 bewoners werd geen enkele besmetting vastgesteld. In WZC Sint-Jozef bleek één medewerker op 128 positief. In de eerste weken van de coronacrisis liepen dertien bewoners een besmetting op. Eén persoon overleed daaraan, maar de twaalf anderen zijn intussen genezen. Volgens de tests is heel de populatie bij Sint-Jozef op dit moment coronavrij. In Huize Nazareth geraakten drie bewoners op 114 en één medewerker op 86 besmet.

De in totaal zes positief geteste personen zouden allen slechts milde symptomen vertonen. Bij de Lierse rusthuizen benadrukt men dat men ook in de toekomst zeer voorzichtig te werk zal blijven gaan.