Terugkeerverbod op Aarschotsesteenweg in de maak Kristof De Cnodder

20 november 2019

Er is een wijziging op komst van de verkeerssituatie aan het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N10) met de Posthoornstraat in Lier. De Lierse gemeenteraad buigt zich volgende week over een terugkeerverbod op de plaats in kwestie.

Momenteel gebeurt het al eens dat automobilisten die op de Lierse ring in de file staan richting Kessel een stukje de N10 op draaien om dan ter hoogte van de Posthoornstraat terug te draaien. Op deze manier proberen ze de file deels te omzeilen, maar dat levert soms gevaarlijke situaties op. Het Vlaamse gewest, dat de N10 beheert, en de stad Lier willen daar graag paal en perk aan stellen. De gemeenteraad zal daarom maandag stemmen over de invoer van een terugkeerverbod.

“Als wij het verbod goedkeuren, zal het gewest de nodige signalisatie voorzien. Het keerpunt afsluiten zal hoe dan ook niet gebeuren”, benadrukt Liers schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA). “Anders zouden mensen die van de ring komen en in de Posthoornstraat moeten zijn tot aan de Schollebeekstraat moeten omrijden. Dat kan ook niet de bedoeling zijn.”