Tennisclub Zevenbergen zet nu ook in op padel: “Dit gaat onze werking een boost geven” Kristof De Cnodder

27 juli 2020

18u16 1 Lier In de Lierse tennisclub Zevenbergen kan u voortaan ook terecht om een potje padel te spelen. Deze in Mexico ontstane racketsport – simpel gesteld een soort mix van tennis en squash – wordt in ons land alsmaar populairder. “Dit gaat onze club een boost geven”, zegt voorzitter Marcel Taelman.

Padel heet de snelst groeiende sport ter wereld te zijn. Tal van tennisclubs speelden daar de voorbije jaren al op in en nu springt Zevenbergen dus ook op die trein. “We konden niet achter blijven”, vertelt Marcel Taelman. “Anders dreigden we heel wat jongere leden te verliezen. Nu ben ik er van overtuigd dat we net extra leden gaan kunnen aantrekken. We investeerden meer dan 100 000 euro in de drie padelvelden, maar die investering gaat op termijn zeker renderen.”

Goede mix

Om de drie terreinen te kunnen inplanten, deelde men bij Zevenbergen de parking anders in. “Als het padelverhaal een écht groot succes wordt, zullen we nog twee extra velden laten aanleggen. De nutsvoorzieningen daarvoor liggen al klaar”, verklapt Marcel Taelman nog. “In dat geval zullen we drie van onze zestien tennisvelden opofferen. Dan nog gaan we voldoende tenniscapaciteit over houden. Maar voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om alles op het padel zetten en het tennis links te laten liggen. Een goede mix van beide sporttakken lijkt me essentieel voor ons clubleven.”

Een uurtje padel (met twee teams van twee spelers) zal bij Zevenbergen twintig euro kosten in de daluren en 24 euro in de piekuren. Meer info op www.zevenbergensport.be.