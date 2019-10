Tegen jaareinde verlaten weer twee kledingwinkels Antwerpsestraat: “Er is hier te weinig passage” Kristof De Cnodder

25 oktober 2019

21u12 2

Opnieuw staan er twee (kleding)winkels op het punt de Antwerpsestraat in Lier te verlaten. Coco sluit eind november definitief de deuren, terwijl de Lierse vestiging van Takko Fashion het op 18 december voor bekeken houdt. “Er is hier te weinig passage”, klinkt het.

Begin deze maand verklaarde Liers schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA) dat de leegstandstaks die het stadsbestuur invoerde voor het kernwinkelgebied een positieve tussentijdse evaluatie had gekregen. Volgens Verwaest tonen de cijfers aan dat de structurele winkelleegstand een dalende lijn volgt. Wel is er volgens de bevoegde schepen een groter verloop van winkels.

Binnenkort zullen er hoe dan ook twee winkelpanden mogen worden toegevoegd aan het leegstandslijstje. Eind november zit het er op voor Coco, een dameskledingzaak die nauwelijks twee jaar geleden een vestiging opende in Lier.

“Waarom we er mee ophouden? De reden is simpel: Coco Lier trekt te weinig klanten”, zegt de man achter Coco. “Natuurlijk is er de concurrentie met het online winkelgebeuren, maar in onze drie andere vestigingen – in Brussel, Antwerpen en Gent – voelen we dat minder. In Lier passeert er gewoon te weinig volk door de winkelstraat. Ik wou eens proberen of ons concept zou aanslaan in een kleinere stad, maar dat experiment is mislukt. De vestiging in Lier heeft me veel geld gekost. Mijn huurovereenkomst loopt nog één jaar door, maar ik zoek nu iemand dat het contract wil overnemen. De dame die de winkel runt, kan in principe in mijn zaak in Antwerpen terecht.”

Enkele meters verderop loopt ook het filiaal van Takko Fashion op zijn laatste benen. Takko is een Duitse modediscountketen die acht en een half jaar aanwezig was in Lier en zo uitgroeide tot een vaste waarde. Op 18 december verdwijnt de winkel echter uit de Antwerpsestraat. De regioverantwoordelijke van Takko konden we niet te pakken krijgen voor een reactie.

Los van de twee winkels die op het punt staan er de brui aan te geven, is er iets verderop in de Antwerpsestraat nog een lokale boetiek ietwat geruisloos van het toneel verdwenen. Na amper anderhalf jaar trok de zaakvoerster van Lueur de stekker er uit. De winkeluitbaatster blijkt zwanger te zijn en afgaande op het opschrift op de etalage speelde dat mee in de beslissing om de zaak stop te zetten. Het huurcontract van Lueur loop officieel nog tot het einde van deze maand, maar de winkel werd al leeg gemaakt. Een nieuwe bestemming is er voorlopig niet voor de drie panden waarvan sprake in dit artikel.