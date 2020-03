Technisch werkloze eventmanager biedt haar diensten aan als ‘coronavrijwilligster’: “Positieve draai geven aan negatieve situatie” Kristof De Cnodder

13 maart 2020

14u18 8 Lier Door de coronacrisis is ze momenteel technisch werkloos, maar dat wil niet zeggen dat de Lierse eventmanager Evita Bellings van plan is om wekenlang met haar vingers te zitten draaien. Via Facebook liet Evita weten dat ze klaar staat als vrijwilligster voor mensen in ‘coronanood’.

Al vijftien jaar runt Evita Bellings (45) haar eigen evenementenbureau Julita, maar van (bedrijfs)feestjes of presentaties organiseren zal de eerstkomende weken geen sprake meer zijn. Dat soort evenementen is immers tot nader order verboden. “Hoewel deze situatie niet prettig is, heb ik alle begrip voor de afgekondigde noodmaatregelen in het kader van de coronacrisis”, zegt Evita. “De volksgezondheid primeert en dat ikzelf tijdelijk werkloos ben neem ik er dan maar bij.”

Evita wil de vrijgekomen tijd nu zo nuttig mogelijk gaan spenderen. Daarom bood ze in de facebookgroep ‘Ge zijt van Lier…’ haar diensten aan als vrijwilligster voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij pakweg boodschappen doen. “Oudere mensen wordt aangeraden om zo weinig mogelijk buiten te komen en in de dienstencentra kunnen ze al niet meer terecht voor een warme maaltijd. Ik kan me inbeelden dat het dezer dagen niet voor iedereen zo evident is om aan eten te geraken. Als ik mensen in zo’n situatie kan helpen: met alle plezier”, glimlacht Evita. “Ook voor andere vragen sta ik open, alleen kinderen opvangen lijkt me wat moeilijker. Hoe dan ook: je kan maar beter proberen een negatieve situatie om te buigen tot iets positiefs. Samen staan we sterk.”

Lierenaars die een beroep willen doen op Evita’s hulp kan haar contacteren via haar facebookpagina.

