Tearoom Den Bompa maakte van nood een deugd: “Zaak grondig vernieuwd tijdens lockdown” Kristof De Cnodder

18 juni 2020

23u19 3 Lier Bij tearoom Den Bompa (aan de Antwerpsestraat in Lier) heeft men van de nood een deugd gemaakt en gaf men tijdens de horecalockdown de zaak een grote make-over. Op vrijdag 19 juni gaat Den Bompa opnieuw open.

Den Bompa bestaat intussen dik zes jaar. Uitbaatster Brigitte De Wit speelde al even met het idee om haar tearoom een grondige opfrisbeurt te geven en voegde nu de daad bij het woord. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om gaandeweg alles te vernieuwen, maar toen het land in lockdown ging, besloten we er in één keer helemaal voor te gaan”, vertelt Brigitte. “De meest opvallende verandering is dat elke hoek in een eigen thema is ingericht. Zo hebben we bijvoorbeeld een Duvel hoekje en een werd een gedeelte van ons gebouw ondergedompeld in de sfeer van Londen.”

Sjaals

Qua capaciteit verliest Den Bompa straks niet zo veel. De verplichte social distancing stelt de zaak niet voor onoverkomelijke problemen. “Onze tafels stonden sowieso al vrij ver uit mekaar. We trekken vooral een wat ouder publiek aan en die hebben al eens een rolstoel of rollator bij. Daarom voorzien we de nodige manoeuvreerruimte”, legt uitbaatster Brigitte uit. “Aan de achterzijde hebben we trouwens ook nog veel plaats op ons terras.”

Een vast ‘meubelstuk’ dat straks zijn plek weer inneemt is de man naar wie Den Bompa werd genoemd, Brigittes grootvader Eduard De Wit met name. “Onze bompa komt hier elke dag langs. Hij kijkt hard uit naar de heropening. Tijdens de lockdown hield bompa zich trouwens nuttig bezig. In die periode breidde hij driehonderd sjaals voor het personeel van het Lierse ziekenhuis.”