Taxichauffeur (26) gewond na spectaculair ongeval TVDZM

17 augustus 2019

Bij een spectaculair verkeersongeval op de Antwerpsesteenweg (N10) ter hoogte van dancing La Rocca is zaterdagmiddag een 26-jarige taxichauffeur gewond geraakt. Het ongeval gebeurde omstreeks 11.30 uur. Kort nadat ze een klant was gaan afzetten in een autogarage in de buurt, maakte ze rechtsomkeer en botste ze tegen een geparkeerde trailer van een vrachtwagen. Een deel van het dak, langs de passagierszijde, werd opengescheurd. “De vrouw liep verwondingen op en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging”, meldt politiewoordvoerster Magalie Derboven. De vrouw klaagde onder meer over pijn in de borststreek. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.