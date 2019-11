Taverne Raly heeft deuren definitief gesloten Uitbaatster gaat na dertig jaar op zoek naar andere job Kristof De Cnodder

04 november 2019

18u17 0

Met taverne Raly – gelegen aan de Mechelsesteenweg - verdween er recent een vaste waarde uit de Lierse horecawereld. Uitbaatster Marina Theys gaat na dertig jaar pintjes tappen op zoek naar een andere uitdaging. “Ik heb de gouden tijden van de horeca gekend, maar de laatste jaren was het vet van de soep”, motiveert Marina haar beslissing.

Taverne Raly lag schuin tegenover het vroegere voetbalstadion van Lyra, vandaar de woordspeling. Lyra verdween enkele jaren geleden al uit het straatbeeld, onlangs volgde ook Raly dat voorbeeld. Enkele dagen geleden trok uitbaatster Marina Theys (55) de deur van de taverne definitief achter zich dicht.

“Het afscheid was best emotioneel, want ik heb hier dertig jaar achter de toog gestaan en mijn man en ik woonden ook boven het café”, vertelt Marina. “Sommige klanten kwamen hier dagelijks over de vloer. Dat contact ga ik zeker missen. Waarom ik er dan mee stop? Tja, de reden is simpel: het werd alsmaar moeilijker om iets te verdienen. De gouden tijden van de horeca zijn voorbij. Nu liep mijn huurcontract af en dus was de tijd rijp om een punt achter de zaak te zetten. Ik ga voortaan iets anders doen voor de kost. Mogelijk stap ik in de zorg, een sector waarin ik vroeger ook al actief was. Ik wil graag onder de mensen blijven komen.”

Wat er met het gebouw gaat gebeuren waarin taverne Raly was gevestigd is voorlopig onduidelijk. Wel lijkt de kans bijzonder klein dat er een nieuwe horecazaak komt op de zelfde locatie.