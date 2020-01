Taverne In Den Draaiboom binnenkort maand dicht voor grondige make-over: “We gaan voor iets jongere look” Kristof De Cnodder

24 januari 2020

17u41 0 Lier De bekende Lierse taverne In Den Draaiboom gaat na dit weekend voor een dikke maand dicht. Uitbater Kristof Delen gaat de in de Kanaalstraat gelegen zaak een grondig make-over geven.

In Den Draaiboom is een horecazaak met een lange geschiedenis. Al van in het begin van de vorige eeuw was er een café gevestigd in het gebouw en vanaf 1921 begonnen de toenmalige uitbaters paling in ’t groen te serveren. Zo evolueerde In Den Draaiboom tot een taverne. Sinds 2007 is Kristof Delen er de patron. De man heeft grote plannen op het vlak van infrastructuur.

“De huidige keuken is twintig jaar oud en stilaan aan vervanging toe”, vertelt Kristof Delen, die zelf achter het fornuis staat. “Van de gelegenheid maak ik gebruik om ook de zaal onder handen te nemen. Ik ga voor een iets ‘jongere’ look, weliswaar met behoud van enkele rustieke elementen. Verder wordt er een verschuifbare wand geïnstalleerd, zodat ik een apart zaaltje kan creëren. Het weinig gebruikte salon zal verdwijnen, waardoor ik iets meer klanten zal kunnen zetten: zowat 110 mensen in totaal.”

Ideale periode

Dat Kristof Delen uitgerekend deze periode uitkoos voor de renovatie is geen toeval. “Februari is sowieso niet de beste maand. Na de feestdagen en de recepties in januari komen de mensen even wat minder buiten. Bovendien is er sinds enkele jaren Tournée Minérale, waardoor er in februari minder gedronken wordt”, legt Delen uit. “Daarom is het nu hét moment om te verbouwen. Ik zal trouwens zelf dagelijks mijn aannemer helpen bij de werken. Nu een paar weken vakantie nemen zou ik niet kunnen. Ik wil alles van kortbij opvolgen.”

Voor de heropening mikt Kristof Delen op 5 maart, al pint hij zich daar niet helemaal op vast.