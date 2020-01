Switch winkel in Antwerpsestraat eind deze maand definitief dicht Kristof De Cnodder

17 januari 2020

12u12 0 Lier Op 25 januari sluit de Lierse vestiging van de Switch winkelketen definitief de deuren. Bij Switch verkoopt men allerhande producten van elektronicagigant Apple.

Eind vorig jaar kondigde de overkoepelende directie van Switch al aan dat men zes à zeven van de 28 Belgische filialen zou gaan sluiten om bedrijfseconomische redenen. De winkel in de Antwerpsestraat in Lier is er daar dus één van. Op de website van Switch worden Lierse klanten nu doorverwezen naar de vestiging in het Wijnegem Shopping Center. In de provincie blijven er verder nog Switch shops bestaan in Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Olen en Aartselaar.

Voor de werknemers van Switch Lier wordt een oplossing gezocht. Zij zouden in een naburig filiaal aan de slag kunnen.