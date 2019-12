Studerende jongeren welkom in museum, rusthuis en bib Kristof De Cnodder

05 december 2019

Scholieren en studenten die met het oog op de komende examenperiode liever ‘buitenshuis’ studeren, kunnen tussen maandag 9 december en donderdag 30 januari terecht op tal van publieke plaatsen in Lier.

Zo maken de Lierse stadsbibliotheek, het bijhorende leescafé, het Stadsmuseum, woonzorgcentrum Huize Nazareth en de bibliotheek van de Thomas More Hogeschool plaats vrij voor blokkende jongeren. Wie in Huize Nazareth komt studeren en tussendoor helpt bij het bedienen van de maaltijden aan de bewoners, krijgt ’s middags in ruil verse soep.

Alle info over de beschikbare uren en voorzieningen per locatie zijn terug te vinden op de Facebookpagina van StuLier.