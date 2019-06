Studenten fotografie stellen tentoon in galerij Artisjok Kristof De Cnodder

13 juni 2019

21u12 0

Vier studenten fotografie van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Lier organiseren vanaf zaterdag 15 juni een fototentoonstelling in galerij Artisjok. Het gaat om een afstudeerproject waar Jacqueline Bodinot, Ann Heylen, Jes Lernhout en Geert Van Thielen graag mee naar buiten treden.

Geïnteresseerden kunnen het verzamelde werk gratis komen bezichtigen in zaal L’Avenir van Artisjok (in de Berlarij 34). De expo is open op 15, 16, 22 en 23 juni, telkens tussen 14 en 18 uur. De foto’s kunnen later ook worden aangekocht.