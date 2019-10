Student staat terecht voor oplichting: “Verkocht onder valse naam Pokémonkaarten via tweedehandssite” TVDZM

22 oktober 2019

10u45 0 Lier Het openbaar ministerie heeft een celstraf van zes maanden effectief gevorderd tegen een twintigjarige uit Lier. De jongeman stond terecht voor oplichting en valse naamdracht.

Twee jaar geleden bood hij via de website 2dehands.be enkele Pokémonkaarten aan. Nadat hij deze had verkocht, stuurde hij deze volgens het parket ook nooit op naar de kopers. “Oplichting dus”, oordeelde openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem. “Bovendien maakte hij ook op de website ook nog eens gebruik van valse namen.” In totaal zijn er twee slachtoffers bekend en maakte hij zo’n zeventig euro buit.

Het parket tilde zwaar aan de oplichting maar ook aan de valse naamdracht. “Door het opgeven van deze valse namen, werden onschuldige mensen verdacht en bracht u ze zo in de problemen”, zei de aanklager nog. Hij eiste naast de celstraf ook nog een geldboete van 200 euro.

De oplichting werd betwist. Naar eigen zeggen had hij de Pokémonkaarten wel degelijk opgestuurd via de post maar zijn ze niet aangekomen. De valse naamdracht werd toegegeven. “Maar laten we zijn toekomstige loopbaan niet in het gedrang komen door hem de jobmarkt op te sturen met een strafblad”, zei de raadsman van de twintiger. Hij stelde gelet op het blanco strafblad een opschorting van straf voor. Vonnis volgt op 18 november.