Striptekenaar Dirk Van der Auwera promoot nieuw album tijdens signeersessie Kristof De Cnodder

27 oktober 2019

Striptekenaar Dirk Van der Auwera uit Lier heeft een nieuw en spannend album uit in de reeks De Avonturen van Ridder Dolf. Van der Auwera promootte Het Geheime Wapen dit weekend in het Lierse filiaal van Standaard Boekhandel. De tekenaar hield er twee signeersessies.

Het Geheime Wapen is het tweede deel in de reeks rond ridder Dolf. De reeks – die wordt geschreven door een Nederlandse scenarist – speelt zich grotendeels af in het Nederlandse Kampen. In Het Geheime Wapen is Kampens rivaliteit met het naburige Harderwijk een belangrijk thema. In een volgend verhaal zal Ridder Dolf overigens terecht komen in het veertiende-eeuwse Lier. Het is nog niet duidelijk wanneer dit album exact zal verschijnen.