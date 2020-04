Straf met uitstel voor partnergeweld Tim Van Der Zeypen

22 april 2020

15u25 0 Lier Een Lierenaar met Egyptische roots heeft een celstraf gekregen van één jaar met uitstel gedurende drie jaar. De man werd schuldig bevonden aan partnergeweld.

In september 2019 moest de politie ingrijpen. De vrouw van de Lierenaar had toen verschillende klappen gekregen. Het bleek toen ook dat dit niet de eerste keer was. Telkens werden haar verwondingen vastgesteld door de huisdokter. Er werden ook foto’s getrokken.

“Het mag duidelijk zijn dat meneer als een tiran heerste over zijn gezin”, zei het openbaar ministerie vorige maand op zitting. “Telkens wanneer mevrouw niet gehoorzaamde, kreeg ze klappen.” De feiten werden door de man niet betwist.

Al gebeurde dat niet onmiddellijk. Het parket vroeg een effectief celstraf, de verdediging verzette zich daar tegen. Na beraad volgde de rechter volgde de advocate. De Lierenaar kreeg een straf met uitstel maar zal zich de komende drie jaar wel aan enkele voorwaarden moeten houden.