Straf met uitstel voor inbraken in apothekers TVDZM

28 oktober 2019

12u50 0 Lier De Mechelse rechter heeft twee Roemenen schuldig bevonden aan een inbraak in twee Lierse apothekers. Bij een ervan werden ze op heterdaad betrapt. Het duo kreeg elk een celstraf van achttien maanden met uitstel opgelegd.

Vier maanden geleden werd een apotheker gewekt door lawaai. Wanneer hij poolshoogte ging nemen, kwam hij oog in oog te staan met een van de inbrekers. Die sloeg eerst nog op de vlucht maar kon even later worden opgepakt door de politie. Dit omdat er in de buurt een verdacht voertuig werd opgemerkt. In die wagen werd zijn kompaan aangetroffen. “Net zoals enkele muntstukken die overeen kwamen met de gemaakte buit bij een inbraak in een tweede apotheek in de buurt”, zei het parket eerder deze maand.

De twee ontkende hun betrokkenheid niet. Ioan N. vroeg aan de rechter om een werkstraf op te leggen. Hier ging de rechter niet op in. Ze veroordeelde hem tot een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 800 euro met een gedeeltelijk uitstel. “Een werkstraf zou een te lichte straf zijn geweest”, motiveerde rechter Goedele Van den Brande haar beslissing. “Onder meer omdat u in het verleden al vier keer bent veroordeeld.” Zijn kompaan Marius R. kreeg dezelfde straf opgelegd. Hij beschikte tot voor kort in België nog over een blanco strafblad.