Straf met uitstel voor diefstal van blikken bier

10 december 2019

12u46 0

Een 41-jarige man uit Diest is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel. De veertiger werd schuldig bevonden voor de diefstal van enkele blikken bier. De diefstal dateert vanuit 2017. Op dat moment woonde hij in Lier. Volgens het parket ging hij ervandoor met zo’n elf blikken bier van een halve liter alsook enkele etenswaren. Beklaagde gaf toe dat hij zich maar weinig kon herinneren. “Ik was dronken”, klonk het bij de veertiger. Naast de celstraf werd ook de geldboete van 800 euro uitgesteld gedurende drie jaar.