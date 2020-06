Straf met uitstel na uithaal met mes op café Tim Van Der Zeypen

26 juni 2020

13u50 0 Lier De rechters in Mechelen hebben een veertigjarige man uit Lier veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met uitstel. In november 2018 haalde de Lierenaar uit met een mes op café. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Het was nadat de veertiger zelf naar de politie was gestapt om klacht in te dienen voor slagen en verwondingen, dat het onderzoek naar de poging doodslag werd opgestart. “Meneer vergat namelijk te vermelden dat de feiten een gevolg waren van een steekincident”, zei openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. “Kort voor hij naar de politie was gestapt, had hij het aan de stok gekregen met een kennis in een café in Lier. De beklaagde was dronken en nadat zijn glas bier uit de handen was genomen, haalde hij uit met een mes.”

Het slachtoffer raakte lichtgewond. Onder meer omdat het wapen was afgeketst op de broekriem van het slachtoffer. “Anders hadden we hier voor assisen gestaan”, klonk het nog bij de openbaar aanklager. “De schade bleef dus beperkt maar dat maakt de feiten niet minder ernstig.” De openbaar aanklager vorderde een celstraf van vijf jaar effectief. De man noemde zichzelf het slachtoffer op zitting en sprak van een vechtpartij én geen steekpartij: “Bovendien haalde ik uit met een sleutel én niet met een mes.”

De man vroeg enige mildheid van de rechter en kreeg die ook. Hij kreeg een celstraf van twaalf maanden met uitstel gekoppeld aan een geldboete van 800 euro. Of het parket in beroep zal gaan, is nog niet bekend