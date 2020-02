Straf met uitstel na stamp aan politie-inspecteur TVDZM

14 februari 2020

12u15 0 Lier Een 44-jarige vrouw uit Lier heeft een celstraf gekregen van vier maanden met probatie-uitstel. De vrouw stond terecht voor weerspannigheid en slagen en verwondingen. In april 2018 stampte ze naar een politie-inspecteur.

Dat gebeurde toen de politie moest ingrijpen wanneer ze de Spoedafdeling van het Heilig Hartziekenhuis op stelten had gezet. “Mevrouw was daar helemaal onhandelbaar geworden”, zei de openbaar aanklaagster op zitting. “Ze was dronken.”

Op het politiekantoor ging het vervolgens helemaal mis. De vrouw moest haar koordje uit de joggingbroek verwijderen en haar aanstekers afgeven maar weigerde dit. Ze begon zich te verzette en trapte in de schaamstreek van een vrouwelijke politie-inspecteur.

Na de feiten werd er een minnelijke schikking voorgesteld maar die bleef onbetaald. Hierdoor ging het parket over tot een dagvaarding. “Ik heb nooit getrapt”, zei de vrouw. “Ik heb een beweging gemaakt en als ik haar zou hebben geraakt, zou ze het toch niet hebben gevoeld.”

De rechtbank dacht daar anders over en veroordeelde haar al bleef die mild. Naast de celstraf van vier maanden werd ook de geldboete van 400 euro gedurende drie jaar uitgesteld.