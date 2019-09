Sterrendaalders opent nieuwe speelplaats op eerste schooldag Meer groen, meer speel- en zithoeken, extra afdak Kristof De Cnodder

02 september 2019

19u07 0

Basisschool Sterrendaalders uit Lier is het schooljaar goed begonnen. De leerlingen mochten vandaag hun vernieuwde speelplaats in gebruik nemen. Voortaan beschikken de kinderen over meer groen, meer speel- en zithoeken en een extra afdak.

“De heraanleg van onze speelplaats was stilaan een noodzaak”, vertelt directrice Yo Wouters van Sterrendaalders. “Om te beginnen was het hier vroeger één grote steenvlakte, wat niet echt uitnodigend was. Verder waren heel wat van die stenen in de loop der jaren verzakt. In 2016 dienden we een subsidiedossier in bij de Vlaamse overheid en een jaar later werd onze aanvraag goedgekeurd. Nadien volgde een periode van plannen maken, waarin ouders, leerlingen en leerkrachten hun inbreng hadden. Tijdens de voorbije vakantie werden de plannen ook echt gerealiseerd.”

Binnen de schoolgemeenschap is men bijzonder opgetogen over het resultaat. “De speelplaats nodigt nu veel meer uit tot fantasierijk spel”, stelt Yo Wouters vast. “Nu kan je hier ook al eens verstoppertje spelen, terwijl dat vroeger niet kon omdat het één lege vlakte was. Verder is het bijkomende afdak een pluspunt. De vernieuwing van de speelplaats bracht een zware investering met zich mee – de exacte kostprijs hou ik liever voor mezelf – maar het is echt wel een grote vooruitgang.”