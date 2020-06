Stefaan Vansteenkiste is nieuwe directeur Heilig-Hartziekenhuis Kristof De Cnodder

30 juni 2020

12u54 0 Lier De raad van bestuur van het Lierse Heilig-Hartziekenhuis heeft Stefaan Vansteenkiste officieel benoemd tot algemeen directeur. Vansteenkiste vervulde die functie sinds begin dit jaar al ad interim. Overigens krijgt het ziekenhuis binnenkort ook een nieuwe hoofdarts.

Stefaan Vansteenkiste is al sinds 2017 aan het Heilig-Hartziekenhuis verbonden, oorspronkelijk als ICT-directeur. In januari werd hij – na het vertrek van Jonathan Dherde - aangesteld als algemeen directeur ad interim. Nu wordt Vansteenkiste dus in zijn nieuwe rol bevestigd.

Los daarvan raakte bekend dat Patrick Smits zijn functie van hoofdgeneesheer niet langer zal opnemen. Tot nader order zal medisch diensthoofd anesthesie Johan Debeuf hem vervangen. Binnenkort wordt er een vacature uitgeschreven voor de functie van hoofdarts.