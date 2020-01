Stefaan Vansteenkiste gaat Heilig Hartziekenhuis tijdelijk leiden Kristof De Cnodder

23 januari 2020

12u17 0 Lier Stefaan Vansteenkiste werd door de Raad van Bestuur van het Lierse Heilig Hartziekenhuis aangesteld als algemeen directeur ad interim.

Vorige week maakte de vorige algemeen directeur, Jonathan Dherde, bekend dat hij een andere professionele uitdaging wou aangaan en dus ontslag nam. Stefaan Vansteenkiste, die al ICT-directeur was in het ziekenhuis van Lier, zal Dherdes taken voorlopig overnemen.

De Raad van Bestuur gaat intussen ook op zoek naar een definitieve opvolger voor Dherde. In dat kader wordt er eerstdaags een vacature uitgeschreven.