Stedelijke fietskluizen vanaf 1 januari operationeel Kristof De Cnodder

22 november 2019

12u59 3 Lier Het stadsbestuur van Lier werkt aan een retributiereglement omtrent het gebruik van stedelijke fietskluizen. In de wijk Looks werden een tijdje geleden al vijf fietskluizen geplaatst, maar die zijn momenteel nog niet in gebruik.

In het centrum van Lier zijn er heel wat (rij)woningen zonder eigen garage. Bewoners moeten hun fiets daarom vaak op straat parkeren en daaraan zijn natuurlijk enkele nadelen verbonden. De stad wil aan die situatie tegemoet komen door zogenaamde fietskluizen te installeren in het straatbeeld. Als de gemeenteraad maandag het bijhorende retributiereglement goedkeurt, zullen Lierenaars vanaf 1 januari voor zestig euro per jaar een fietskluis kunnen huren.

Wel dient hierbij te worden opgemerkt dat er momenteel slechts vijf fietskluizen staan in Lier. “Bedoeling is dat het systeem op termijn wordt uitgebreid”, zegt schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA). “We zijn volop aan het bekijken waar we bijkomende fietskluizen het best kunnen zetten.” Zo lang de vraag groter is dan het aanbod zal er een wachtlijst worden aangelegd.