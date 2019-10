Stan Van Samang steekt Lierse kankerpatiënten hart onder de riem Kristof De Cnodder

17 oktober 2019

Het Heilig-Hartziekenhuis in Lier kreeg vanmiddag het bezoek van niemand minder dan Stan Van Samang. De populaire zanger/acteur/presentator kwam de patiënten op de afdeling oncologie een hart onder de riem steken.

Het was vandaag de Dag tegen Kanker en dat wou men in het Heilig-Hartziekenhuis niet zomaar voorbij laten gaan. De mensen van het ziekenhuis waren via via in contact gekomen met Stan Van Samang en ze hadden de artiest kunnen overtuigen om langs te komen voor een verrassingsbezoek.

Stan Van Samang nam met plezier de tijd om een babbeltje te slaan met de Lierse kankerpatiënten. Hij nam ook deel aan een paar workshops die vandaag op de oncologie-afdeling op het programma stonden. Verder deelde Stan Van Samang in de inkomhal van het ziekenhuis gele lintjes uit aan de voorbijgangers. Zo’n geel lintje is een teken van verbondenheid met mensen die strijden tegen kanker. De doortocht van Stan Van Samang werd door iedereen bijzonder gesmaakt. Ook de artiest zelf had er duidelijk veel voldoening van.