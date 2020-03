Stadsmuseum wordt toegankelijker voor mindervaliden: plaatsen vloerlift gebeurt eind juni Kristof De Cnodder

24 maart 2020

14u47 1 Lier Het schepencollege van Lier heeft beslist dat er in het Stadsmuseum een vloerlift zal worden geïnstalleerd om de derde museumzaal toegankelijk te maken voor mindervalide bezoekers.

Volgens de vooropgestelde timing zal de lift (een hydraulische pomp die een schaar met vloerplaat omhoog duwt) in de laatste week van juni worden geplaatst. Door de lift in te werken in de vloer wordt de esthetiek van het museuminterieur maximaal gerespecteerd. Mensen in een rolstoel of met een rollator zullen de lift makkelijk zelf kunnen hanteren. Tijdens de plaatsing zullen de naburige kunstwerken volledig worden afgeschermd. Het museum zal ook gesloten blijven tussen 29 juni en 3 juli.

