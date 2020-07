Stadsmuseum weer wat toegankelijker dankzij nieuwe vloerlift van 37.000 euro Kristof De Cnodder

07 juli 2020

16u04 0 Lier Het Lierse stadsmuseum is weer een beetje toegankelijker geworden. Vanochtend werd een ‘verzonken’ vloerlift in gebruik genomen die rolstoelgebruikers of minder mobiele personen naar de hoger gelegen Carolyzaal van het museum kan tillen. Kostprijs van de lift: 37.000 euro (BTW incluis).

“De lift betekende een hele investering, maar die was wel nodig”, stelt Liers schepen van Musea Rik Verwaest (N-VA). “Als openbaar bestuur heb je een voorbeeldfunctie als het aankomt op toegankelijkheid van gebouwen. De Carolyzaal was tot voor kort enkel via een trapje te bereiken en voor mensen in een rolstoel was dat natuurlijk een probleem. De moeilijkheid was een lift te vinden die paste in het beschermde gebouw dat het Stadsmuseum is. Uiteindelijk kwamen we tot een erg elegante oplossing. Als de liftplaat is dichtgeklapt, zie je amper dat ze er is.”

Het was Carla D’Hulst, voorzitster van de Lierse Adviesraad voor Toegankelijkheid, die de vloerlift als eerste mocht uitproberen. “We zijn blij dat het stadsbestuur eerdere opmerkingen vanuit onze adviesraad ter harte heeft genomen. Het resultaat mag er zijn”, aldus Carla D’Hulst.