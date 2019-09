Stadsmuseum trakteert met taart voor eerste verjaardag Kristof De Cnodder

26 september 2019

09u25 2

Het is zaterdag feest in het Lierse Stadsmuseum. Het museum in de Florent Van Cauwenberghstraat is immers exact één jaar open en trakteert daarom bezoekers op verjaardagstaart.

In het eerste jaar na de opening kreeg het Stadsmuseum – dat ontstond uit een fusie van het museum Wuyts-Van Campen en het Timmermans-Opsomerhuis - niet minder dan 12 000 mensen over de vloer. Ter vergelijking: in 2017 trokken Wuyts-Van Campen en Timmerman-Opsomer samen 6 400 bezoekers. Ook niet-Lierenaars vinden trouwens vlot de weg naar het Stadsmuseum. Zij vertegenwoordigen bijna de helft van het totale bezoekersaantal.

Het Stadsmuseum is van dinsdag tot en met zondag open tussen 10 en 17 uur. De toegang is gratis voor inwoners van Lier. Anderen betalen vier euro voor een ticket.