Stadsarchief verkoopt boeken op overschot Kristof De Cnodder

14 november 2019

16u31 0

Het stadsarchief van Lier organiseert op zaterdag 30 november een boekenverkoop op de Dungelhoeffsite. Ongeveer een derde van de verkochte werken is van de hand van Liers bekendste schrijver Felix Timmermans.

In de loop der jaren kreeg het stadsarchief via allerhande kanalen heel wat (historische) boeken in handen. Intussen heeft men ook veel exemplaren dubbel. Die dubbels worden binnenkort te koop aangeboden. Felix Timmermans is daarbij dus goed vertegenwoordigd. Verder zitten er ook verschillende naslagwerken bij over de Lierse geschiedenis. Daarnaast worden er historische prentkaarten verkocht.

De boekenverkoop loopt van 10 tot 16 uur. Het Liers Genootschap voor Geschiedenis zal present zijn met een infostandje.