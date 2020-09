Stadhuis baadt in gouden licht: steun aan kinderen die tegen kanker vechten Kristof De Cnodder

30 september 2020

09u59 2 Lier Het historische stadhuis van Lier baadt deze week ’s avonds in een gouden licht. De verlichting kreeg van elektriciteitsnetbeheerder Fluvius een gouden filter in het kader van de internationale Shine Gold actie. Dat is een initiatief dat aandacht vraagt voor kinderen en jongeren die tegen kanker vechten.

Op 1 september kleurde het Europees parlement in Brussel al goud en nu springt men in Lier dus ook mee op de kar. De plaatselijke vzw Ons Steentje zette mee de schouders onder de actie. Ons Steentje is een vereniging van en voor ouders die een kind hebben met kanker.

Overigens zal de verlichting van het stadhuis volgende week dan weer roze kleuren, dit in het kader van de borstkankermaand oktober. De roze verlichting is intussen iets dat al enkele jaren weerkeert in Lier. De lokale afdeling van de vzw Pink Ribbonettes – die (ex-)borstkankerpatiëntes samenbrengt - is de voortrekker van dit initiatief.