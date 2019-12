Stad zet zeventig-, tachtig- en negentigjarigen in de bloemen: ‘Jaggers’ maken er fijn feestje van Kristof De Cnodder

13 december 2019

18u19 0 Lier De stad Lier en de plaatselijke seniorenraad organiseerden eerder deze week een feestje voor de Lierse inwoners die in 2019 70, 80 of 90 jaar zijn geworden. In het Hof van Aragon werden de jubilarissen getrakteerd op een stuk taart en een kop koffie of thee.

Liefst 111 zeventigjarigen, 56 tachtigjarigen en 28 negentigjarigen gingen op de uitnodiging in. “Vroeger werden zeventigjarigen bestempeld als oude mensen”, zei burgemeester Frank Boogaerts, zelf 75 lentes jong. “Nu is dat niet meer van toepassing. Tegenwoordig noemt men deze mensen ‘Jaggers’, ofwel Jong Actief Gepensioneerden.” De aanwezige ‘Jaggers’ maakten er een gezellige namiddag van en mochten bij het naar huis gaan nog een klein geschenk in ontvangst nemen.