Stad zet kersverse eeuweling Ernest Van den Broeck in de bloemen Kristof De Cnodder

04 juni 2019

17u45 2 Lier De stad Lier zette vandaag inwoner Ernest Van den Broeck in de bloemetjes, naar aanleiding van zijn honderdste verjaardag. Ernest woonde ongeveer een derde van zijn leven in Duffel, een ander derde in Rumst en nog een derde in het centrum van Lier.

De kersverse eeuweling was destijds stichter en zaakvoerder van Roomijs VDB, een firma die op een gegeven moment een vijftigtal werknemers in dienst had. Samen met zijn echtgenote Paula – die in 2002 overleed – kreeg Ernest zes kinderen. Tot op vandaag is Ernest nog steeds erg lucide en woont hij zelfstandig. Hij kan genieten van boeken lezen (vooral non-fictie) en af en toe eens op restaurant gaan.