Stad wil schoolcoaches inschakelen in strijd tegen (kans)armoede Kristof De Cnodder

06 januari 2020

13u35 1 Lier In de strijd tegen kinderarmoede pakken de stad Lier en het lokale OCMW uit met een nieuw initiatief. Men wil namelijk schoolcoaches inschakelen die kinderen uit (kans)arme gezinnen gaan helpen bij hun huiswerk. Stad en OCMW zijn volop op zoek naar vrijwilligers die het project willen ondersteunen.

Onder het motto ‘een goede start in het onderwijs en een degelijke opleiding kunnen voor een betere toekomst zorgen’ wil men in Lier zogenaamde schoolcoaches op pad gaan sturen. Concreet wordt er van de schoolcoach verwacht dat hij of zij twee keer per week een uurtje op bezoek gaat bij een vast gezin om kinderen uit het basisonderwijs te helpen bij hun huiswerk. Verder zal de coach samen met de ouders de schoolbrieven, de agenda en het rapport van de kinderen bekijken. Zeker bij gezinnen die van oorsprong anderstalig zijn, kan een beetje hulp van buitenaf welkom zijn.

Als vrijwilliger krijg je vooraf de nodige voorbereiding en kan je rekenen op professionele ondersteuning. Wie zich geroepen voelt, kan zich aanmelden door een mail te sturen naar integratie@lier.be