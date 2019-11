Stad wil handelaars etalagepremie aanbieden Kristof De Cnodder

18 november 2019

10u32 0 Lier De stad Lier broedt op een zogenaamde etalagepremie, ter ondersteuning van de lokale handelaars. Het stadsbestuur wil winkeliers of horeca-uitbaters die hun etalage vernieuwen of verfraaien daarvoor een eenmalige toelage van 250 à 500 euro gaan bieden.

De etalagepremie zal volgende week maandag ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Lierse gemeenteraad. Schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA) legt alvast uit wat de bedoeling is. “De stad Lier had al een premie voor startende winkeliers, maar we wilden nu ook iets doen voor ondernemers die hier al langer actief zijn”, aldus Verwaest. “Zo ontstond het idee voor een etalagepremie. Wie investeert in zijn uitstalraam draagt uiteindelijk ook bij tot de Lierse winkelbeleving. Die mensen willen we nu een duwtje in de rug geven.”

De etalagepremie is bedoeld voor winkels en horecazaken die zijn gelegen binnen de stadsvesten. De premie bedraagt een eenmalig forfaitair bedrag van 500 euro voor wie samenwerkt met een Lierse etalagist of toeleverancier. Wie geen Lierse partner inschakelt voor de herinrichting van de etalage zal nog op een toelage van 250 euro kunnen rekenen. Aanvraagdossiers zullen worden beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen.

“Het is de bedoeling om in eerste instantie een budget van 10 000 euro te voorzien”, besluit schepen Verwaest. “Indien er echter zeer veel vraag blijkt te zijn, kan dat budget natuurlijk altijd worden herbekeken.”