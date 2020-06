Stad werkt aan GAS-boete om ‘afvalproppers’ af te schrikken Kristof De Cnodder

18 juni 2020

10u23 0 Lier Het Lierse schepencollege wil een GAS-boete in het leven roepen voor wie de ondergrondse collectieve terminals voor afvalinzameling (OCT’s) meermaals doet vastlopen. De manier waarop de GAS-ambtenaar die overtredingen moet vaststellen staat weliswaar nog niet helemaal op punt.

In het verleden raakten de 58 OCT’s in het Lierse straatbeeld regelmatig geblokkeerd. Sinds partner Ivarem de OCT’s voorzag van conische vulsluizen gaat het volgens het stadsbestuur veel minder vaak mis. Als er dan toch nog eens iets fout loopt, blijkt dit veelal door het verkeerd aanleveren van afval te zijn. Lees: sommige mensen willen te veel afval in de OCT proppen.

Daar wil het schepencollege nu op inspelen. Op vraag van de stad Lier ontwikkelde Ivarem een softwaretool die ‘afvalproppers’ kan identificeren. Wie op een foute manier afval aanlevert zal eerst een sensibiliserende brief ontvangen en na herhaaldelijke overtredingen binnen de paar maanden zou die persoon zelfs een GAS-boete kunnen krijgen.

Hardleers

“Als er per ongeluk eens iets mis gaat, moet je niet meteen vrezen voor een geldboete”, vertelt bevoegd schepen Ivo Andries (Open VLD). “Maar mensen die hardleers zijn of moedwillig de boel blokkeren, willen we wel kunnen aanpakken. Ik kan u zeggen dat in de afgelopen drie maanden één persoon tot tien keer toe een storing veroorzaakte. Zo’n gedrag moet er echt uit.”

‘Stoorzenders’ effectief beboeten kan voorlopig echter nog even niet. De sanctionerende ambtenaar zou immers geen boetes kunnen uitschrijven louter op basis van softwaregegevens. Intern wordt er nu nagedacht over een oplossing. Mogelijk zal er bij een blokkering een beëdigd ambtenaar ter plaatse worden gestuurd om vaststellingen te doen. “Dat zou ook de medewerker van Ivarem kunnen zijn die het systeem moet deblokkeren”, besluit schepen Andries.